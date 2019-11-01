РИАМО - 1 ноя. В истории метеорологической статистики прошедший в столице октябрь 2019 года останется очень теплым, он занял второе место самых теплых московских октябрей за всю историю метеонаблюдений, сообщается на сайте «Метеовести».

«Средняя температура воздуха составила плюс 8,9 градуса, что на 3,8 градуса выше климатической нормы. С таким показателем октябрь 2019 года разделил с октябрем 2008 года второе место среди самых теплых октябрей за всю историю наблюдений за погодой в столице! Первое место осталось за 1967 года, когда было всего на 0,1 градуса теплее», - говорится в сообщении.

Синоптики отметили в прошедшем месяце положительную температурную аномалию, в некоторые дни превышение нормы составляло до 7-10 градусов. Были во втором осеннем месяце и похолодания. Зафиксированы две волны холода - с 6 по 10 октября, и в последние два дня месяца.

Теплее всего было днем 3 октября, тогда воздух прогрелся до плюс 21,1 градуса, а самым холодным стал последний день месяца, когда минимальная температура опустилась до минус 3,4 градуса.

Кроме того, в октябре зафиксирован один суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Он состоялся 17 октября, тогда воздух прогрелся до плюс 18,3 градуса.

Осадков в октябре 2019 года выпало 58 миллиметров, это практически соответствует норме (98%). Сильные дожди наблюдались 6 и 10 октября, тогда выпало по 10 миллиметров осадков. В последние два дня месяца в столице сформировался временный снежный покров, высотой до 0,5-1 сантиметр.