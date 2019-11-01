РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 ноя. Школу на 825 мест в ЖК «Опалиха О3» подмосковного Красногорска планируют ввести в эксплуатацию в 1 полугодии 2021 года, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«На сегодняшний день составлена дорожная карта: мы корректируем сроки сдачи объекта в сторону их ускорения. Рассчитываем, что школу в ЖК «Опалиха О3» введем в эксплуатацию в 1 полугодии 2021 года», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что строительная готовность школы на 825 мест в ЖК «Опалиха О3» составляет 45%.

«Предпринимаем все возможные меры для скорейшего возобновления строительных работ на этом проблемном объекте. Предыдущий подрядчик допустил серьезные отклонения от проекта, что потребовало изменения всей документации с повторным прохождением госэкспертизы», – пояснила Хаймурзина.