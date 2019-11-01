РИАМО – 1 ноя. Сквер с рабочим названием «Имена земли Клинской. История земли русской» планируют создать в подмосковном Клину, в сквере также появится аллея с именами великих русских людей, первый памятник посвятят министру финансов СССР Арсению Звереву, сообщила в интервью РИАМО глава округа Алена Сокольская.

«Биосоциальный ресурс нашего края просто огромен. Можно назвать около сотни имен великих людей России, связанных с Клином. <…> Славная история великих людей вдохновила нас на создание нового сквера, а в нем - аллеи памяти тех, кто вписал свои имена в летопись России. Пока ее рабочее название - «Имена земли Клинской. История земли русской», - сказала Сокольская.

Она отметила, что первый памятник на этой аллее посвятят министру финансов СССР Арсению Звереву, который родился в Клину. В марте 2020 года будет 120 лет с его дня рождения.

По ее словам, сквер будет находиться на территории промышленного микрорайона Чепель, который выделен как зона рекреации.

«Этот район долгое время не благоустраивался, и сейчас меняется с учетом туристической составляющей округа», - добавила Сокольская.

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