РИАМО (КОРОЛЕВ) – 1 ноя. В Королеве 6 ноября пройдет первое заседание общественного совета по вопросам сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Заседание пройдет в 15:00 в ДиКЦ «Костино».

«Заседание общественного совета по вопросам сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Королев, состоится 6 ноября», – говорится в сообщении.

Формирование состава общественного совета продлено до 6 ноября. Заявки принимаются комитетом по культуре администрации городского округа Королев по телефону: 8(495)512-81-00. Необходимо указать: фамилию, имя, отчество; контактный телефон; электронную почту; место работы или учебы.

В Королеве расположено 70 объектов культурного наследия, в том числе и земельные участки, на которых во время раскопок нашли курганы и селища.