РИАМО - 1 ноя. Подмосковные полицейские в Наро-Фоминском городском округе задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте более 20 килограммов наркотика «соль», говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Операцию по задержанию наркодилера провели в лесном массиве вблизи деревни Мачихино при силовой поддержке бойцов спецназа «Гром».

«В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружено и изъято 20 пакетов с кристаллическим веществом светлого цвета. Установлено, что изъятое является синтетическим наркотиком – так называемой «солью», общей массой более 20 килограммов», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Мужчина пояснил, что приобрел вещество с целью последующего сбыта. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили под стражу.