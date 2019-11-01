РИАМО – 1 ноя. В подмосковном Клину в 2020 году планируют открыть памятник основателю города Высоковска – купцу Григорию Кашаеву, который в XIX веке запустил ткацкую мануфактуру, в будущем она поспособствовала развитию текстильной промышленности всего края, сообщила в интервью РИАМО глава округа Алена Сокольская.

«Вместе с жителями 14 сентября мы установили памятный знак в Высоковске. В следующем году откроем на этом месте памятник Григорию Кашаеву - основателю города. Местные энтузиасты нашли на старообрядческом кладбище захоронение семьи купца Кашаева, который в середине XIX века основал здесь ткацкую мануфактуру», - сказала Сокольская.

По ее словам, семейное дело Кашаевых началось с двух ткацких станков, но при этом их мануфактура легла в основу текстильной промышленности всего края.

«На мой взгляд, а также по мнению наших историков, краеведов, местного общества сохранения памятников, которое возглавляет Михаил Томилин, памятник должен нести информацию и просвещение. Подумаем, пригласим профессионалов», - отметила Сокольская.

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