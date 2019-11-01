РИАМО - 1 ноя. Все московские отделы ЗАГС с пятницы будут предоставлять услуги с 09:00 до 18:00 без перерыва на обед, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Ранее отделы ЗАГС работали с перерывом на обед (с 14:00 до 15:00). Теперь фиксированного перерыва на обед не будет. Мы делаем наши отделы более комфортными для граждан. Заявители могут получить нужный им документ во время своего рабочего перерыва, чтобы не дожидаться выходных», – сказала начальник управления записи актов гражданского состояния Москвы Елена Ефремова.

Большинство отделов ЗАГС столицы работают со вторника по субботу, выходные – воскресенье и понедельник. Но с июля 2019 года во Дворце бракосочетания №3 можно заключить брак в торжественной обстановке или подать заявление на регистрацию в любой день недели. Благодаря этому 16 пар сыграли свадьбу в День семьи, любви и верности, который выпал на понедельник.

Всего с июля в этом Дворце бракосочетания в воскресенье и понедельник зарегистрировали уже почти 400 новых семей.

Торжественные регистрации в отделах ЗАГС проходят по пятницам и субботам. Во дворцах бракосочетания они проходят и в остальные дни недели.