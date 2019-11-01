РИАМО - 1 ноя. В Москве в Гостином дворе с 5 по 7 ноября пройдет V Международная выставка «Denkmal, Россия – Москва», которая будет посвящена сохранению и реставрации объектов культурного наследия, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В программе заявлены публичные дискуссии, мастер-классы, а также студенческая научно-практическая конференция и интерактивная лекция.

«Московский стенд, организованный департаментом внешнеэкономических и международных связей и департаментом культурного наследия, будет посвящен знаковому памятнику конструктивизма – Дому Наркомфина», – отмечается в материале.

На стенде расскажут о работе правительства Москвы в сфере сохранения, реставрации, консервации памятников истории и культуры, а также о популяризации исторического и культурного наследия в городе.

Denkmal – это крупнейший международный форум, на котором обсуждаются вопросы, связанные с реставрацией, сохранением памятников и санацией исторических строений. Он проходит раз в два года под патронатом ЮНЕСКО в Лейпциге. Выставка проводится с 1994 года. Она способствует развитию сотрудничества между экспертами в области охраны, реставрации и популяризации памятников истории и культуры.