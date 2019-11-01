РИАМО - 1 ноя. Проекты «День без турникетов» и «Молодой предприниматель Москвы» стали лауреатами конкурса «Выбор года» в номинации «Лучшее деловое мероприятие», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Конкурс состоялся в рамках Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма Russian Open Event Expo, которая проходила 29-30 октября в Симферополе. Акция «День без турникетов» завоевала диплом первой степени, форум «Молодой предприниматель Москвы» стал обладателем диплома третьей степени», – говорится в сообщении.

Проекты-лауреаты разработаны столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития. Их главная цель – профориентация москвичей вне зависимости от возраста.

Форум «Молодой предприниматель Москвы» начали проводить в этом году. В нем приняло участие более 15 тысяч школьников и студентов. Главная задача форума – дать начинающим предпринимателям возможность почувствовать себя опытными бизнесменами, придумать стартап, разработать бизнес-модель и запустить собственный проект.

Акция «День без турникетов» позволяет москвичам посетить ведущие инновационные предприятия города. Акция проводится с 2012 года. За это время в ней приняли участие более 100 тысяч человек и свыше 200 столичных производств.