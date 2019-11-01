РИАМО - 1 ноя. В Москве упростили работу электронного сервиса «Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете», теперь горожанам для получения сведений нужно просто авторизоваться на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Раньше, чтобы воспользоваться электронным сервисом и узнать информацию о жилищном учете, нужно было вводить на портале номер учетного дела, год постановки на учет, административный округ и муниципальный район. Теперь для получения сведений эти данные вносить нет необходимости.

«Сервис по информированию об очередности граждан, состоящих на жилищном учете в столице, пользуется популярностью у жителей Москвы. С начала 2019 года в департамент поступило более 40 тысяч обращений от заявителей», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, при обращении к сервису москвичи практически мгновенно могут узнать не только свой номер в очереди на улучшение жилищных условий, но и дату прохождения перерегистрации и число людей, состоящих на жилищном учете в столице.