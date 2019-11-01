РИАМО - 1 ноя. Жители столицы смогут бесплатно проверить компьютеры на наличие вредоносных программ в ноябре и декабре, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«По просьбам москвичей онлайн-сервис «Чудо техники» снова запускает акцию «Диагностика за спасибо». Бесплатно проверить компьютеры с операционной системой Windows на наличие вирусов, шпионских программ и других неполадок можно каждую среду с 6 ноября по 24 декабря», – говорится в сообщении.

Чтобы провести диагностику компьютера, не нужно обращаться в сервисный центр лично. В назначенный день и время специалист свяжется с клиентом, затем подключится к устройству и удаленно проведет проверку, которая займет около 20 минут. Компьютер пользователя при этом должен быть подключен к интернету.

Во время диагностики специалисты сервиса объяснят клиентам, что замедляет работу компьютера, а также расскажут, как обезопасить личные данные, избавиться от вирусов, шпионских программ и всплывающей рекламы.

Специалисты «Чуда техники» уже провели более 3 тысяч бесплатных диагностик компьютеров москвичей с февраля 2018 года.