РИАМО - 1 ноя. Мобильные пункты вакцинации, расположенные около станций столичного метро и двух флагманских центрах госуслуг, работают до вечера пятницы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В столице подходит к концу кампания по мобильной вакцинации против гриппа. Сделать бесплатную прививку до конца дня можно в 23 мобильных пунктах.

«Пункты расположены возле 19 станций метро, около станции «Владыкино» Московского центрального кольца, железнодорожной станции Крюково, а также в двух флагманских центрах госуслуг «Мои документы», – говорится в сообщении.

Желающим сделать прививку нужно предъявить паспорт и дать письменное согласие. Перед процедурой врач проведет осмотр и определит возможные противопоказания. Все, кто сделал прививку, получают сертификаты.

На сайте уточняется, что 19 пунктов находятся возле станций метро «Павелецкая» и «Белорусская» (кольцевые), «Верхние Лихоборы», «Алтуфьево», «Семеновская», «Новогиреево», «Щелковская», «Люблино», «Пражская», «Кантемировская», «Красногвардейская», «Новые Черемушки», «Юго-Западная», «Молодежная», «Планерная», «ЦСКА», «Тверская», «Речной вокзал» (северный и южный входы). Также привиться можно около станции «Владыкино» МЦК и железнодорожной станции Крюково. Пункты будут открыты до 20:00.

Два пункта находятся во флагманских центрах госуслуг «Мои документы». Здесь врачи дежурят до 22:00.