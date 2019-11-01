РИАМО - 1 ноя. Свыше 60 километров рельсов и более 14 тысяч шпал заменили в столичном метрополитене с начала 2019 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, специалисты также уложили свыше 55 тысяч рельсовых скреплений и 48 стрелочных переводов. Ремонт проходил на всех линиях подземки, включая открытые участки.

«Своевременное обновление путевой инфраструктуры повышает надежность работы метрополитена – для этого работники метро ежедневно проводят проверки с помощью специального оборудования. В результате поездки становятся более комфортными и безопасными для пассажиров», – отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Все ремонтные работы проводились ночью – специалистам выделяли всего 2,5 часа. За это время один обходчик пути успевает проверить два километра. При этом каждую ночь путевую инфраструктуру метро исследуют свыше 5 тысяч человек.

Перед наступлением зимних холодов на входах в вестибюли метро установили вторые двери, а проникновению холодного воздуха на станции препятствуют воздушно-тепловые завесы. Кроме того, на лестницах, по которым можно спуститься с улицы в подуличный переход метро, включили режим подогрева.