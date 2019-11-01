РИАМО - 1 ноя. В столице завершился краудсорсинг-проект «Мой парк», в рамках которого свыше 20 тысяч человек предложили разнообразные идеи по улучшению городских парков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Данный проект стал вторым по популярности после проекта, посвященного московским поликлиникам.

«Москвичи предложили 2144 идеи по улучшению городских парков, приняли участие в обсуждениях и проголосовали за лучшие предложения. Всего реализовать планируют 349 идей», – говорится в сообщении.

Проект проходил в три этапа: «Предлагай», «Обсуждай» и «Оценивай». Сначала участники предлагали идеи по четырем темам: «События в парках», «Активности в парках», «Красивый парк» и «Новости о парках: онлайн- и офлайн-сервисы». На этапе «Обсуждай» москвичи участвовали в дискуссиях «Развлечения в парках Москвы», «Любимый парк» и «Мировые парки». Данный формат помог экспертам определить конкретные предпочтения жителей столицы.

Горожане предложили проводить в парках квесты и ежегодную ярмарку бесплатных вещей. Кроме того, жители также проголосовали за разработку волнообразных пешеходных маршрутов вдоль набережной и создание школы волонтеров, которые будут помогать в организации в парках различных мероприятий – от праздников до мастер-классов.

Кроме того, москвичи предложили проводить в парках быстрые свидания, экологические забеги, устанавливать урны с пакетами для выгула животных, наносить QR-коды на растения и создавать библиотечные пространства.