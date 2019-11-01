РИАМО - 1 ноя. В первый день ноября в Московском регионе ожидается облачная погода, временами пройдет небольшой снег, температуру по региону будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«Максимальная температура воздуха в Москве составит 1-3, по области от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер юго-западного направления 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-14 метров. Рост атмосферного давления уже сменился его падением, днем фон приблизится к нормальному», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что такие внешние дискомфортные условия являются нагрузочными для организма людей, страдающих повышенной метеочувствительностью, ослабленных хроническими болезнями, что может провоцировать рост острых респираторных и простудных заболеваний.

Такие погодные условия часто становятся и причиной сезонного обострения - при суставной патологии, болезнях органов дыхания и могут вызывать серьезные осложнения.

Помочь организму легче переносить неблагоприятные погодные условия помогут профилактические и восстановительные мероприятия, своевременное лечение хронических болезней, общеукрепляющие методы.