РИАМО - 31 окт. Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка по факту смерти мужчины 1987 года рождения на Белорусском направлении Московской железной дороги, сообщается на сайте ведомства.

«По предварительным данным, сегодня пострадавший при попытке перейти железнодорожные пути в районе остановочного пункта Здравница (Одинцовский городской округ – ред.) в не предназначенном для этого месте смертельно травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва - Можайск», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Следственное управление напоминает гражданам о необходимости строго соблюдать правила безопасности на объектах транспортной инфраструктуры», - заключается в материале.