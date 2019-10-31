РИАМО - 31 окт. Жители нескольких аварийных домов в Пушкинском городском округе уже переехали в новые квартиры, хотя их планировалось переселить в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В регионе продолжается реализация мероприятий, направленных на расселение аварийного жилищного фонда.

«В Пушкинском городском округе в рамках государственной программы по переселению из аварийного фонда этапа 2020 года уже переехали в современные благоустроенные квартиры 62 гражданина из 38 аварийных жилых помещений. Общая площадь расселенного жилья составила свыше 1306 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Речь идет об аварийных домах №№9, 15 (корпуса 3-6) на Озерной улице, №6 на улице Текстильщиков и дома во 2-м Некрасовском проезде.

«С жителями заключены договора социального найма и мены для переселения в дом-новостройку №8 на улице Просвещения», - уточнил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Всего в рамках достижения целевого показателя программы по переселению из аварийного фонда этапа 2020 года в городском округе будет переселено 312 жителей из 137 аварийных помещений площадью 5 тысяч квадратных метров.