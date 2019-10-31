РИАМО - 31 окт. Объявлен конкурс на проектирование здания школы в сельском поселении Озерецкое Дмитровского городского округа, ее планируют открыть в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Общеобразовательная школа на 550 мест», - уточнил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию намечены на 2021 год.

Помимо учебных классов, в новом здании предусмотрено размещение общешкольных помещений, столовой, медицинского блока, библиотеки, спортивного и актового залов. Территория около школы будет благоустроена, здесь появятся спортивные и игровые площадки, места для отдыха.

Особое внимание в ходе проектирования будет уделено удобству передвижения учеников, комфортности и безопасности учебного учреждения.

Объект включен в государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование будет осуществляться из средств бюджета.