РИАМО - 31 окт. Представители подмосковного Росреестра приняли участие в заседании Сергиево-Посадской районной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, они проконсультировали ветеранов, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Встречу открыл председатель совета ветеранов городского округа, заместитель председателя Московского областного совета ветеранов Валерий Кругликов. Главный специалист-эксперт Сергиево-Посадского отдела управления Росреестра по Подмосковью Владимир Сапаров провел консультацию по вопросам государственной регистрации прав и постановки объектов недвижимости на кадастровый учет.

«В частности, обсуждались вопросы осуществления учетно-регистрационных действий на территории садоводческих товариществ в упрощенном порядке и особенности исправления ошибок, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)», - говорится в сообщении.

Сапаров напомнил, что ошибки в сведениях ЕГРН бывают двух видов: технические (опечатки, грамматические или арифметические ошибки) и реестровые (ошибки, допущенные лицом, выполнившим кадастровые работы).

Заявление об исправлении технической ошибки можно подать в офисе МФЦ, направить почтовым отправлением в управление Росреестра по Московской области или воспользоваться официальным сайтом Росреестра (rosreestr.ru). Орган регистрации скорректирует сведения ЕГРН в течение трех рабочих дней.

Исправление реестровой ошибки - более сложная процедура, так как потребуется внесение изменений в документ, содержащий ошибку. Пакет документов (исправленный межевой план, технический план, акт обследования, карта-план территории и так далее) и заявление на исправление реестровой ошибки можно подать в офисе МФЦ.