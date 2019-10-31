РИАМО - 31 окт. Жителей Московской области с 1 ноября будут уведомлять о поступлении в регистрирующий орган электронных документов для регистрации перехода или прекращения права собственности, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной кадастровой палаты.

«Запрет на заключение электронных сделок без специальной отметки в ЕГРН позволяет автоматически отклонить любые электронные документы на отчуждение права, даже если документы подало доверенное лицо владельца недвижимости», - сказал замглавы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин.

В России с 1 ноября вступает в силу одно из нововведений Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости»», которое регламентирует уведомление собственников о поступлении заверенных электронных документов на отчуждение права собственности.

Благодаря этому собственник сможет своевременно выявить попытки незаконного присвоения принадлежащего ему недвижимого имущества. Теперь для проведения дистанционных сделок собственник должен выразить свое согласие в бумажном виде, предоставив заявление для внесения в ЕГРН соответствующей записи.

Погасить такую запись можно с помощью аналогичного бумажного заявления через МФЦ или почтовое отправление. Принятие поправок в закон о регистрации стало ответной реакцией на выявление нескольких фактов мошенничества в цифросфере рынка недвижимости, совершенных с применением электронных подписей.

Технически нельзя подделать электронную подпись, но можно завладеть средствами, которые позволят подписать электронный документ от имени конкретного человека. Такое возможно, если сертификат электронной подписи был выдан недобросовестным удостоверяющим центром.

Летом этого года ужесточили проведение действий с недвижимостью с помощью электронной подписи. Таким образом, сегодня все объекты, сведения о которых внесены в ЕГРН, по умолчанию защищены от любых действий, совершаемых в цифровом пространстве рынка недвижимости.