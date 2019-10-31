РИАМО - 31 окт. Количество парков на территории Московской области с 2014 года выросло в четыре раза, их площадь с 2017 года увеличилась в 1,2 раза, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева ровно год назад было создано министерство благоустройства.

«В настоящее время на территории Московской области 100 парков культуры и отдыха. С 2014 года их число увеличилось в четыре раза (в 2014 году было 25 парков). Мы ежегодно создаем новые парки культуры и отдыха и благоустраиваем существующие», - говорится в сообщении.

Общая площадь парков с 2017 по 2019 год выросла с 1804 гектаров до 2262 гектаров. Посещаемость - с 7 миллионов человек в 2017 году до 8,3 миллиона человек, то есть плюс 1,5 миллиона за два года.

На текущий год запланировано благоустройство 17 парков и создание двух новых - это парки Заречный и Никольско-Архангельский в Балашихе. Также запланировано создание двух уникальных парковых пространств – это усадебный парк «Кривякино» в Воскресенске и парк Малевича в Одинцове.

«С 2019 года мы поменяли подход к благоустройству парков. Для получения субсидии из областного бюджета на благоустройство парка обязательным критерием становится разработка концепции развития всей территории парка, согласование ее с министерством благоустройства и обсуждение с жителями», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Также в региональных парках обустраиваются дорожно-тропиночные сети, устанавливается освещение, детские и спортивные площадки, проводится озеленение и другие виды работ по благоустройству. Проводится мониторинг качества проведения этих работ, содержания территорий и проведения мероприятий.

В Подмосковье также начали проводить рейтингование парков культуры и отдыха. Существует и единый парковый стандарт. Он дает рекомендации к общему облику парков и к элементам благоустройства в парках.

«Рейтингование парков культуры и отдыха проводится в целях оценки качества оказания услуг, которые получают посетители парков культуры и отдыха, а также оценки соответствия парков культуры и отдыха региональному парковому стандарту Московской области», - уточнил Хайкин.

По его словам, участие парков в рейтинговании приводит к их развитию и дает только положительные результаты.

За этот год были разработаны стандарты благоустройства всей области. Изменено рейтингование и подход к благоустройству парков. Все концепции развития территорий согласовываются с экспертным советом при министерстве благоустройства, в который входят ведущие архитекторы и проектировщики.

В 2019 году Подмосковье выиграло больше всего наград на всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом году сразу пяти заявкам Московской области удалось победить в конкурсе. Область получила 248 миллионов рублей на реализацию проектов-победителей.