РИАМО - 31 окт. Обширная практика, накопленная столичными властями, позволяет столичному транспортному комплексу самостоятельно разрабатывать стратегию развития города в части транспортной сферы, сообщил РИАМО в четверг первый заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Сергей Андрейкин.

Ранее СМИ сообщили, что мэрия Москвы заказала у консалтинговой компании McKinsey разработку новой программы развития транспортного комплекса города. В целом стратегия будет рассчитана до 2040 года.

«Транспортная стратегия Москвы разрабатывается транспортным комплексом самостоятельно. Нами накоплена огромная практика, которая позволяет нам не только эффективно управлять транспортной системой Москвы, но и помогать другим городам - как в России, так и за рубежом. Институт и его подрядчики нужны нам для систематизации международного опыта и практики», - сказал Андрейкин.

По его словам, столичные власти используют как отечественный, так и мировой опыт, регулярно заказывают различные исследования, в первую очередь для того, чтобы понять мировые тренды и тенденции транспортного развития.

«Так поступают многие крупные мегаполисы мира, например, Лондон, Париж, Берлин и многие азиатские мегаполисы», - заключил Андрейкин.