РИАМО - 31 окт. Министерство имущественных отношений Московской области согласовало 27 земельных участков для предоставления многодетным семьям региона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«27 земельных участков согласованы Минмособлимуществом для предоставления многодетным семьям девяти муниципальных образований за прошедшую неделю. Так, семьям с тремя и более детьми в Наро-Фоминске предоставлены 10 участков, в Дубне – три, в Воскресенске – пять, в Лотошине – три», - сказал министр имущественных отношений региона Владислав Коган.

Он добавил, что также два участка согласованы в Коломне; в Бронницах, Талдоме, Серпухове и Рузе – по одному.

Всего с начала года в Наро-Фоминске земельные участки получили 72 многодетные семьи, в Воскресенске - 66 семей, в Дубне - 352, в Лотошине - 11, в Коломне - 50, в Талдоме - 34, в Серпухове – 156, в Рузе - 24.