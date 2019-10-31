РИАМО - 31 окт. Жители Московской области на предстоящих праздниках могут посетить выставку «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья» в Истре, усадьбу Большие Вязьмы в Одинцовском округе, а также Коломну, где находится большое количество интересных музеев.

«Прежде всего хотелось бы сказать про нашу прекрасную выставку «90 шедевров Подмосковья», она проходит в Истре. Это уникальная, красивая выставка. Она собрана впервые. Там уникальный Шишкин, уникальный Айвазовский», – сказала руководитель комитета по туризму Московской области Наталья Галкина в эфире телеканала «360».

Она добавила, что в Истре стоит также посетить Ново-Иерусалимский монастырь и сырный кластер, где можно посмотреть, как изготавливаются сыры, а также их продегустировать.

«Иногда в нашей суете мы забываем о том, какие прекрасные места находятся рядом. Сама для себя открыла и была удивлена нашими прекрасными Большими Вяземами. Это усадьба, которая находится в Одинцовском округе. <…> Это наш маленький Версаль», – добавила Галкина.

По ее словам, природное наследие в Московской области также очень богатое. К примеру, в Рузском городском округе находятся экодеревня и экоферма, в которых можно будет побывать на ноябрьских праздниках.

«В Коломне много музеев – больше 30. Это калачные, Арткоммуналка. Вы можете отдохнуть там в отеле, <…> там сейчас есть кемпинги. Это тоже на природе, но с удобствами», – отметила Галкина.

Глава комитета по туризму предложила побывать в Зарайске, где ведутся раскопки стоянки первобытного человека.

«С огромным удовольствием хочу пригласить наших жителей, жителей других городов на прекрасный маршрут <…> Серпухов – Поленово – Тула», – подчеркнула Галкина.

В заключении она добавила, что обо всех мероприятиях в Московской области можно узнать на сайте welcome.mosreg.ru.