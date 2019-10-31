РИАМО - 31 окт. На базе парк-отеля «Солнечный» городского округа Солнечногорск 6 декабря пройдет третий всероссийский форум по оценке регулирующего воздействия «Инновационные механизмы регуляторной политики», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Организатором мероприятия выступает правительство региона совместно с Минэкономразвития России и администрацией городского округа Солнечногорск.

«В ходе форума будут подведены итоги реализации института оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в Подмосковье и пройдет презентация рейтинга качества осуществления ОРВ в органах местного самоуправления Московской области за 2019 год», - сказал заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

В рамках форума состоится пленарное заседание «Регуляторная политика: внедрение инновационных механизмов» с участием представителей бизнеса, Минэкономразвития России, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ.

В заседании примут участие также органы местного самоуправления Подмосковья, Агентство стратегических инициатив, ОООСП «Опора России», ООО «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ и другие институты поддержки бизнеса.

Впервые запланировано проведение круглого стола по теме «Оценка регулирующего воздействия в странах ЕАЭС: международный обмен опытом» с участием представителей Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Евразийской экономической комиссии и Высшей школы экономики.

Планируется, что в форуме примут участие более 300 человек.