РИАМО - 1 ноя. Частным микрофинансовым организациям отныне нельзя заключать договоры потребительского займа с физическими лицами под залог жилья, сообщает «Российская газета».

«Так, запрещается выдача микрозаймов под залог жилого помещения заемщика или иного физлица-залогодателя. Также МФО не смогут выдавать займы под залог доли в праве на общее имущество и под залог права требования дольщика по договору долевого участия в строительстве. В итоге у МФО все же остается возможность выдавать потребительские займы под залог помещений, но только не жилых», - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что активной выдачей денег под залог квартир занимались в основном «черные» кредиторы. Нововведения в законодательстве призваны исключить ситуации, когда люди лишаются жилья из-за микрокредитов.