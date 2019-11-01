РИАМО - 1 ноя. В пятницу туристические фирмы в России потеряли право организовывать паломнические поездки, отныне этим могут заниматься только религиозные организации, сообщают «Известия».

Соответствующие поправки в закон о туристской деятельности и закон о свободе совести и религиозных организациях утвердили в июле. Новые нормы вводят понятие «паломник».

«Паломник — физическое лицо, совершающее путешествие (поездку) для посещения мест религиозного почитания (паломничества) и объектов религиозного назначения, расположенных на территории Российской Федерации и за ее пределами, в целях участия в религиозных обрядах и церемониях (паломническая поездка)», — отмечается в тексте документа.

Согласно документу, паломники могут организовывать поездки как самостоятельно, так и через религиозные организации. Туристические агентства заниматься этим видом деятельности теперь не могут.