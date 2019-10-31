РИАМО - 31 окт. В подмосковном Солнечногорске нарушили порядок проведения электронного аукциона на поставку брендированной одежды для проведения тематического мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «Витязь» на действия администрации городского округа Солнечногорск и муниципального казенного учреждения «Закупки» при проведении электронного аукциона на поставку брендированной одежды для проведения тематического мероприятия.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе. <…> Управление пришло к выводу о неправомерности действий администрации и учреждения и признало жалобу ООО «Витязь» обоснованной», – говорится в сообщении.

УФАС выдало администрации и учреждению обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.