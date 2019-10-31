РИАМО - 31 окт. Движения поездов «Ласточка» против часовой стрелки на Московском центральном кольце (МЦК) полностью введено в график после произошедшего по техническим причинам сбоя, сообщается на сайте Московской железной дороги.
Ранее в юго-восточной части МЦК произошел сбой в движении поездов по техническим причинам. Против часовой стрелки поезда следовали со снижением скорости, а в юго-восточной части было увеличено время ожидания «Ласточек».
«Интервал между «Ласточками» против часовой стрелки соответствует норме. Для стабилизации движения железнодорожники выпустили на линию два дополнительных состава», – поясняется в материале.
Чтобы избежать скопления поездов, диспетчеры регулировали расстояние между ними. Это приводило к необходимости делать поездам дополнительные остановки.
По часовой стрелке МЦК движение поездов осуществлялось в штатном режиме.
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