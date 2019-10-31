РИАМО – 31 окт. Министерство здравоохранения РФ назвало технической ошибкой данные о массовом снижении количества врачей в 54 регионах страны, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее СМИ сообщили, что Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах России за 2018 год. Самый массовый отток специалистов произошел в Бурятии, Новосибирской и Томской областях.

«Данные, подлинность которых первоначально была подтверждена, подлежат уточнению в связи с технической ошибкой», – говорится в сообщении.

По уточненным данным, в Томской области количество работников медучреждений увеличилось на 136 человек, в Якутии – на 121, в Новосибирской области – на 85 человек. При этом снижение числа врачей отметили в Бурятии – на 15 человек.