РИАМО – 31 окт. В Московской области планируют запустить проект по консультированию жителей по вопросам защиты прав потребителей в многофункциональных центрах, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

В министерстве прошло заседание межведомственного совета по вопросам защиты прав потребителей в Московской области, председателем которого является губернатор региона Андрей Воробьев.

«Деятельность совета имеет большую значимость для развития системы защиты прав потребителей Московской области, и важно отметить, что уже имеются значимые для региона результаты», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

На заседании Посаженников рассказал об итогах реализации подпрограммы «Обеспечение прав потребителей в Московской области на 2020-2024 годы» государственной программы «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы за 9 месяцев 2019 года. Также были рассмотрены вопросы развития национальной системы защиты прав потребителей в Московской области, финансового просвещения как основополагающего фактора защиты прав потребителей и другие.

В рамках совещания принято решение об организации пилотного проекта по консультированию населения по вопросам защиты прав потребителей в многофункциональных центрах на территории муниципальных образований Московской области.

Также решено провести фестиваль финансовой грамотности с Главным управлением Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу, ЦФНС по Московской области и управлением Роспотребнадзора по Московской области.

На заседании приняли решение об обязательном участии передвижных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на ярмарках выходного дня.

«Вся работа направлена на повышение уровня и качества жизни населения региона. Кроме того, запланированные мероприятия позволят жителям Подмосковья стать более грамотными в сфере финансового поведения и вопросах защиты своих прав как потребителя», – добавил министр.