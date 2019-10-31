РИАМО - 31 окт. В четверг состоялось заседание коллегии министерства образования Московской области, на котором отметили, что Подмосковье вошло в десятку лидеров по проведению экзаменов среди субъектов РФ, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В центре внимания сегодня (31 октября – ред.) – результаты проведения государственной итоговой аттестации в регионе. Мы сделали большой рывок и вошли в десятку лидеров по проведению единого госэкзамена среди всех субъектов России», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в этом году экзамены прошли в штатном режиме, регион показал хорошие результаты. Так, 483 выпускника получили наивысший балл по ЕГЭ. Всего итоговую аттестацию прошли 110 тысяч человек: 75 тысяч девятиклассников и 35 тысяч учащихся одиннадцатых классов.

«Мы уже начали готовиться к новым испытаниям, важно улучшать результаты и не допустить нарушений. С этой целью работа идет как с педагогическим сообществом, так и с самими выпускниками и их родителями. Необходимо, чтобы наши школы были открытыми в вопросах подготовки к ГИА», – отметила Каклюгина.

В рамках мероприятия руководители образовательных организаций поделились собственным опытом проведения экзаменов, обсудили с коллегами спорные вопросы. В завершение наградили отличившихся педагогов в процедуре проведения основного периода государственной итоговой аттестации в 2019 году.

В 2019 году Подмосковье вошло в число восьми субъектов РФ, где применялись технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов и технологии доставки экзаменационных материалов через интернет.

«Эта возможность сделала процедуру проведения (экзамена – ред.) еще более прозрачной и увеличила скорость передачи материалов. Все образовательные учреждения региона в полной мере были обеспечены принтерами и сканерами для распечатки и сканирования контрольно-измерительных материалов», – подчеркнула Каклюгина.