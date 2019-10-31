РИАМО - 31 окт. После проверок Госжилинспекции Подмосковья управляющие организации привели в нормативное состояние многоквартирные дома в шести городских округах, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«Нарушения жилищного законодательства устранены в городских округах Жуковский, Солнечногорск, Королев, Дмитровский, Павловский Посад и Богородский», – сказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

В Жуковском при проверке домов № 15 и № 17 по улице Баженова жилищные инспекторы зафиксировали нарушения требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам. В отношении инженера УК «Наукоград» возбуждены административные дела с наложением последующих штрафов. Контрольная проверка зафиксировала устранение нарушений.

В Солнечногорске управляющая компания «Солжилстрой» по требованию надзорного ведомства восстановила отделочный слой приямка, крыльца, а также асфальтовое покрытие перед входом в подъезд дома № 2 по улице Юности. Из собственных средств генеральному директору придется выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.

В Королеве в доме № 5 на одноименном проспекте управляющая компания «Жилсервис» по требованию надзорного ведомства отремонтировала цоколь, восстановила плитку, устранила разрушение штукатурно-окрасочного слоя стен и провела другие работы по приведению подъездов в нормативное состояние.

В Дмитрове после проверки обращения жителя дома № 11 по улице 2-я Центральная зафиксированы разрушения теплоизоляции трубопроводов горячего водоснабжения, повреждения входных дверей и металлической кровли, отслоение окрасочного и штукатурного слоя отделки, частичное разрушение цоколя – всего девять различных нарушений. УК исполнила предписание надзорного ведомства и привела дом в нормативное состояние.

В Павловском Посаде управляющая компания «Жилой дом» устранила свои нарушения законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности при управлении домом № 33 по улице Кузьмина. В Ногинске убрали скопление мусора в подвале и на крыше и поставили уплотнительные прокладки на входных дверях дома № 13 по улице Краснослободская.