РИАМО – 31 окт. Интервал движения поездов «Ласточка» против часовой стрелки на Московском центральном кольце постепенно входит в норму, сообщается на сайте Московской железной дороги.

Ранее в юго-восточной части МЦК произошел сбой в движении поездов по техническим причинам.

«Постепенно восстанавливается интервал движения против часовой стрелки на МЦК», – говорится в сообщении.

На участке, где поезда снижали скорость, возобновлен штатный режим пропуска составов.

Пассажирам МЦК принесли извинения за доставленные неудобства.

Движение поездов восстановили после сбоя на МЦК>>