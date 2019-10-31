РИАМО – 31 окт. Интервал движения поездов «Ласточка» против часовой стрелки на Московском центральном кольце постепенно входит в норму, сообщается на сайте Московской железной дороги.
Ранее в юго-восточной части МЦК произошел сбой в движении поездов по техническим причинам.
«Постепенно восстанавливается интервал движения против часовой стрелки на МЦК», – говорится в сообщении.
На участке, где поезда снижали скорость, возобновлен штатный режим пропуска составов.
Пассажирам МЦК принесли извинения за доставленные неудобства.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии