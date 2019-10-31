РИАМО - 31 окт. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об истязании девушки в Москве, сообщается на сайте СК России.

Ранее в эфире одного из федеральных каналов рассказали историю москвички, которая сбежала из дома в 2016 году, будучи несовершеннолетней. Девушка обвинила своих родителей в регулярных истязаниях и удержании длительное время в клетке.

«Девушку действительно удерживали в клетке, но только на одну ночь в связи с тем, что опасались за здоровье членов семьи, так как обнаружили ее дневник, в котором она описывала способы убийства своих родственников. Девушку поместили в психиатрическую клинику, после выхода из которой она сбежала», – говорится в материале.

По факту истязания девушки расследуется уголовное дело. Председатель СК поручил взять на контроль ход расследования этого дела. Следователи проверят все доводы, озвученные журналистами.