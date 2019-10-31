РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 31 окт. Жители поселка Нахабино подмосковного Красногорска согласовали концепцию благоустройства озера Торфяное в рамках второго этапа соучаствующего проектирования, сообщила начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Антонина Ларина.

В четверг в здании теруправления состоялся второй этап соучаствующего проектирования концепции благоустройства Торфяного озера, расположенного на улице Лесной в поселке Нахабино.

«Третьего этапа не будет. Сегодня (31 октября – ред.) мы согласовали с жителями концепцию. Немного поспорили, но в споре рождается истина. Все жители, которые пришли, высказались «за», – сказала Ларина.

Она добавила, что на встрече создали инициативную группу жителей по благоустройству территории озера. Далее концепцию передадут для согласования в министерство благоустройства Московской области.

«В концепцию вошли детская площадка, воркаут, пляж, мангальная и прогулочная зоны – все то, что создает хорошую, комфортную среду», – отметила Ларина.

Автор концепции архитектор Артем Сухов пояснил, что в ходе соучаствующего проектирования жители выразили обеспокоенность состоянием самого озера и высказали ряд пожеланий по инженерным коммуникациям.

«Не было ни одного замечания, связанного с рабочим названием «Парк «Торфянка». Думаю, оно и останется», – добавил Сухов.