РИАМО - 31 окт. Главы муниципалитетов должны проследить за подготовкой дорожной и снегоуборочной техники к зиме, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Уже настоящий осенне-зимний период, будут, наверняка, и заморозки, и снег. Наша задача с главами муниципалитетов очень внимательно отнестись к подготовке дорожной, снегоуборочной техники. Убедиться, что везде тепло, все работает бесперебойно», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Ранее руководитель регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик сообщал, что более 90% снегоуборочной техники Подмосковья уже готово к зиме, всего на дороги региона выйдут более 4 тысяч машин.

Также в регионе уже заготовлено более 34,9 тысячи единиц щеточного оборудования (57%), свыше 145,2 тонны противогололедных материалов (92%).