РИАМО – 31 окт. Жители Солнечногорска обратились к представителю регоператора Алексинского кластера ООО «Экопромсервис» с просьбой продолжить проводить интерактивные экоуроки, направленные на формирование среди школьников культуры раздельного сбора отходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Администрация округа совместно с представителями МособлЕИРЦ в рамках работы с населением регулярно организует консультации по вопросам ЖКХ. Завершающую встречу в октябре посетили порядка 20 жителей Смирновского поселения.

«Гости мероприятия поделились впечатлениями от новостей о серии проведенных экоуроков в школах городского округа Солнечногорск и обратились с просьбой к представителю ООО «Экопромсервис» провести следующее занятие с учениками Смирновской школы», – говорится в сообщении.

Экоуроки в интерактивной форме за октябрь провели в гимназии №6, школе №5 и Ложковской школе для детей младших классов. Практика показала, что дети не просто остаются довольны форматом проведения экоуроков, но и активно делятся впечатлениями и знаниями с родителями.

Представители всех трех школ остались довольны результатами организованных мероприятий и выразили желание продолжать сотрудничать с ООО «Экопромсервис» в вопросе внедрения культуры по раздельному сбору отходов среди школьников.

С 2019 года Московская область перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.