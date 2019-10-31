РИАМО - 31 окт. Особую экономическую зону «Кашира» введут эксплуатацию до конца нынешнего года, этого уже ждут семь новых резидентов, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас буквально до конца этого года будет открыта свободная экономическая зона «Кашира». Это тоже важный момент, потому что там порядка семи новых резидентов ждут этого решения и будут приступать к проектированию, строительству новых предприятий», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что экономический рост Подмосковья выше, чем в среднем по стране. В этом году этот рост составил около 3,5-4,2%.

Новая ОЭЗ расположится на территории в 496 гектар в городском округе Кашира Московской области. Экономическая зона создается без участия государственного финансирования. Уже на этапе подготовки заявки удалось привлечь 5,7 миллиарда рублей инвестиций.

В Московской области создано около 80 инфраструктурных площадок для развития бизнеса, в числе которых три особых экономических зоны в городских округах Дубна, Фрязино и Ступино.

Решение по созданию ОЭЗ в Домодедове могут принять до конца 2019 года>>