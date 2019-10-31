РИАМО - 31 окт. До конца декабря нынешнего года в Подмосковье выдадут ключи от квартир еще 6 тысячам обманутых дольщиков, сообщила в четверг министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«В этом году вы (губернатор Московской области Андрей Воробьев – ред.) поставили перед нами задачу ввести в эксплуатацию и предоставить ключи 19 тысячам дольщиков. Сегодня мы уже почти 13 тысяч вручили. Нам осталось еще немного. <…> Еще 6 тысяч мы должны ввести до 30 декабря этого года», - сказала Федотова в эфире телеканала «360».

Она отметила, что обманутых дольщиков информируют о вводе их жилья через мобильное приложение «Новостройки и стройки Подмосковья», а также через портал долевого строительства.

«Кроме того, в ежедневном режиме мы отвечаем на вопросы, которые нам задают участники долевого строительства, мы их консультируем по юридическим вопросам, поэтому информацию они получают полностью», - заключила Федотова.