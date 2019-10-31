РИАМО - 31 окт. Медицинский колледж в городском округе Егорьевск планируют достроить в текущем году, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я очень надеюсь, что в 2019 году мы закончим строительство. Очень хотелось бы, чтобы мы в этом году достойно училище достроили. <...> У нас активно модернизируется здравоохранение и новые поликлиники открываем, и передвижные пункты, нужны квалифицированные кадры», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что выпускники колледжа необходимы Московской области.

В регионе с начала текущего года ввели 67 социальных объектов, при итоговом подсчете учитывались показатели по объектам внебюджетного и бюджетного строительства.