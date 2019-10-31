РИАМО – 31 окт. Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников подписал приказ о завершении пожароопасного сезона 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Комлесхоза региона.

В связи с понижением среднесуточных температур воздуха и установлением устойчивой дождливой погоды, а также установившимся низким классом пожарной опасности в лесах Подмосковья по условиям погоды с 1 ноября пожароопасный сезон считается завершенным.

«Всего с начала пожароопасного периода на территории области зарегистрировано 314 лесных пожаров на общей площади 1132,51 гектара, в том числе на площади 679,86 гектара, покрытой лесом. На данный момент действующих возгораний не зафиксировано», – сказал Советников.

Подведомственным комитету учреждениям – ГАУ МО «Центрлесхоз» и ГКУ МО «Мособллес» – поручили провести техническое обслуживание и консервацию лесопожарной техники, а также оборудования на зимний период. К 20 ноября необходимо произвести снятие аншлагов, их учет и обеспечить хранение до начала пожароопасного сезона 2020 года.

«Хотя пожароопасный сезон в нашем регионе уже закрыт, необходимо по-прежнему соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах, установленные действующим законодательством», – заключил Советников.