РИАМО – 31 окт. В Можайском городском округе полностью завершился капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения, всего в рамках программы «Светлый город» установлено 120 энергосберегающих светильников, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Работы были выполнены в Можайске на Сибирском бульваре, улицах Калужская и Славянская.

«Полностью завершили работы в округе по программе «Светлый город». Установили 120 энергосберегающих светильников, протяженность линии составила 3,7 километра. Стремимся сделать освещение более комфортным для жителей. Используемая конструкция фонарей не позволяет свету попадать в окна квартир. Также не забываем и об экологичности освещения», – сказал глава округа Дмитрий Абаренов.

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» до конца года планируется произвести устройство 32 объектов наружного освещения. Протяженность линий составит 22,14 километра с установкой 319 энергоэффективных светильников и 99 опор.

В Подмосковье реализуется губернаторская программа «Светлый город»: активно строятся и капитально ремонтируются системы наружного освещения улиц, дорог, дворовых территорий, объектов социальной инфраструктуры и мест для отдыха.