РИАМО - 31 окт. График работы отделений «Почты России» изменится 3 и 4 ноября 2019 года в связи с празднованием Дня народного единства, говорится в сообщении пресс службы АО «Почта России».

«Круглосуточные отделения Москвы (отделения 101000, 107241 и 121099) все дни продолжат работать без перерывов и выходных. Для всех остальных отделений почтовой связи 4 ноября объявлен выходным днем», - говорится в сообщении.

Накануне государственного праздника, 3 ноября, почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

4 ноября, в День народного единства, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет. Обмен почты с круглосуточными отделениями Москвы будет осуществляться согласно утвержденному расписанию на праздничный день.

Доставка пенсий и пособий за выходные и праздничный день будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

5 ноября отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме.

4 ноября в России отмечают День народного единства. Этот праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.