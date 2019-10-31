РИАМО (БАЛАШИХА) – 31 окт. Детская команда по футболу спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» из Балашихи заняла первое место в областном турнире, теперь юные победители готовятся к московскому турниру «Некрасовская осень, который пройдет 4 ноября, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Соревнования прошли 28 октября в футбольном центре «Метеор» в Балашихе, в них приняли участие дети 2010 года рождения из Долгопрудного, Красногорска, Мытищ и Раменского.

«Несмотря на то, что дети еще маленькие, уже видно их мастерство. Они отчаянно бились за мяч, показали хорошую технику и желание бороться за победу до последней минуты. Спорт воспитывает у детей характер, прививает дисциплину, а мальчишки ставят перед собой новые, более высокие цели», – сказала инструктор-методист футбольного центра «Метеор» Полина Лаппо.

Она добавила, что по итогам турнира ребята из Балашихи одержали над соперниками три победы из четырех, набрали 9 очков и заняли первое место.

4 ноября балашихинская команда примет участие в московском турнире «Некрасовская осень».