РИАМО - 31 окт. Делегация Вологодской области ознакомилась с работой Центра управления регионом (ЦУР) в Подмосковье, также участие в мероприятии приняли представители Высшей школы экономики (ВШЭ), говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар рассказал гостям про концепцию центра, которая заключена в трех этапах: «Все знаем – быстро решаем – не допускаем».

«Первый этап предполагает создание тепловой карты проблем, выявление точек напряженности и отображение динамики. Второй этап включает оперативное доведение проблемы до конкретного исполнителя, присвоение сроков выполнения задачи и контроль качества решения. Третий этап подразумевает предотвращение аналогичных проблем в будущем», – отмечается в материале.

В рамках визита на примере конкретных обращений жителей была продемонстрирована технология работы блоков здравоохранения, контроля за строящимися объектами и выявления недобросовестных застройщиков, мониторинга ситуации с обманутыми дольщиками, контроля качества образования, безопасности дорожного движения и экологической обстановки, а также МФЦ, СМИ и нацпроекты.

Обеспечивая оперативное взаимодействие между министерствами и ведомствами, ЦУР исключает ненужные этапы модерации и позволяет в значительной мере сократить время решения обозначенных проблем. К примеру, в этом году в Московской области удалось в три раза увеличить количество проведенных МРТ исследований – с 6 тысяч до 19 тысяч.

ЦУР открыли в конце прошлого года. В нем работают 122 сотрудника, представляющих 30 министерств и ведомств, вся информация распределена на 11 профильных блоков. За месяц в центре обрабатывается более 100 тысяч сообщений. Данные поступают с горячих линий губернатора, ведомств, муниципалитетов, портала «Добродел», системы «Инцидент» и отраслевых систем.