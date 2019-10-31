РИАМО - 31 окт. До 1 марта следующего года на территории Подмосковья откроются клубы «Активное долголетие», сообщила в четверг первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Она разработана во исполнение майского указа президента РФ по увеличению к 2024 году средней продолжительности жизни населения до 67 лет.

«Повсеместно, по всей территории Московской области клубы «Активное долголетие» будут открыты до 1 марта 2020 года. Также эта программа включает в себя и активности, скандинавская ходьба, йога», - сказала Забралова в эфире телеканала «360».

Она добавила, что клубы уже работают в Солнечногорске, Реутове и Одинцове. До конца года их откроют в Королеве, Долгопрудном, Сергиевом Посаде и Химках.

Программа в регионе охватывает уже порядка 2 миллионов человек.