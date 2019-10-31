РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 31 окт. Театр эстрадной песни «Радуга звезд» культурно-просветительского центра «Дубровицы» успешно протестировал новое звуковое оборудование стоимостью 200 тысяч рублей, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович в рамках исполнения наказов избирателей выделил из специализированного фонда денежные средства в размере 200 тысяч рублей на приобретение звукового оборудования театру эстрадной песни «Радуга звезд» КПЦ «Дубровицы». Полученные средства использовали для приобретения радиокомплекта Shure и микрофона Sennheiser с приемником к нему. На днях депутат посетил КПЦ с рабочим визитом.

«Мы приехали как раз в то время, когда новое звуковое оборудование тестировали на сцене концертно-театрального зала юные участники театра эстрадной песни «Радуга звезд». Совместно с директором учреждения Александром Дюбановым убедились в качестве чистого звука оборудования, для чего юные дарования исполнили песни из своего репертуара. Качеством звука остались довольны. Творческому коллективу <…> желаю новых творческих успехов», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дети, занимающиеся в коллективе театра эстрадной песни «Радуга звезд», учатся владеть своим голосом, исполняя различные песни, а также осваивают основы хореографической и сценической деятельности.