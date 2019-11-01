РИАМО - 31 окт. С пятницы водители четырех регионов России (Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область) могут обойтись без заполнения бланков при оформлении легких дорожных аварий, сообщают «Известия».

«Оформить дорожно-транспортное происшествие по европротоколу, то есть без вызова сотрудников ГИБДД, можно в том случае, если в ДТП было только два участника, при этом обошлось без пострадавших, а автомобили получили незначительные повреждения — и у всех участников оформлено ОСАГО», - отмечает издание.

Раньше в таких случаях для обращения в страховую компанию требовалось заполнить бланки на бумаге. В сентябре правительство РФ приняло постановление, которым уточнило порядок передачи данных о ДТП страховщикам. Отныне сделать это можно также через электронные устройства (телематическое устройство, «ЭРА-ГЛОНАСС») или через приложение «Госуслуги».