РИАМО - 31 окт. До конца года в Подмосковье начнут строить северный обход Лобни (А-104 Москва – Дмитров – Дубна – Рогачевское шоссе), сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«В конце этого года мы планируем начать северный обход Лобни, а также моста в Воскресенске. Тоже важное поручение – начать быстро в этом году и поскорее закончить», – сказал Гержик.

В свою очередь губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно начать реконструкцию Лобненского шоссе.

«Для нас очень важно начать реконструкцию Лобненского шоссе. Это первоочередная задача – из двух полос сделать четыре», – подчеркнул Воробьев в четверг в эфире телеканала «360».